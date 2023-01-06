Kıyamet senaryosu gibi! Böylesi daha önce hiç olmadı durum çok vahim!
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardın su seviyesi alarm verdi. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde ölçüldü. Alibeyköy barajı ise yüzde 18.29 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde ölçüldü. İstanbul'da 2 baraj yüzde 10'nun altına indi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz konuyla ilgili, "Endişelenecek bir şey yok. İstanbul, önümüzdeki yıllarda kuraklık periyotlarında bile su sıkıntısı yaşamayacak" dedi.
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor.
İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32.25 olarak kayıtlara geçti. Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 280 milyon metreküp su kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 48.02 olarak ölçülen İstanbul'un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 35.44 olarak kayıtlara geçmişti.
İstanbul barajlarından kuraklıktan en fazla etkilenen ise Alibeyköy barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 18.29 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri. Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı.