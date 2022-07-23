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'Kıyamet kopuyor' sandılar gökyüzü bir anda pembeye döndü gerçek meğer...

'Kıyamet kopuyor' sandılar gökyüzü bir anda pembeye döndü gerçek meğer...

AVUSTRALYA'da gökyüzü pembeye döndü ve 'Kıyamet' korkusu yaşayanlar oldu. Gökyüzünü kaplayan pembe görüntü, birçok noktadan görüldü. Endişe yaşayan yaşayan Mildura kent halkı açıklama sonrası rahatladı.

'Kıyamet kopuyor' sandılar gökyüzü bir anda pembeye döndü gerçek meğer...

Avustralya'nın kuzeybatısındaki Mildura gecesinde geçen salı günü gökyüzünü pembe bir bulut kapladı.

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'Kıyamet kopuyor' sandılar gökyüzü bir anda pembeye döndü gerçek meğer...

BBC’ye konuşan kent sakinlerinden Tammy Szumowski, “Öncelikle kıyametin geldiğini düşündüm. Soğukkanlılığımı koruyarak çocuklarıma endişelenecek bir şey olmadığımı söyledim. Aslında çok korkmuştum” dedi. 

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'Kıyamet kopuyor' sandılar gökyüzü bir anda pembeye döndü gerçek meğer...

Konuyu araştıran uzmanlar, gökyüzündeki pembe rengin Cann Group İlaç Şirketi tarafından işletilen bir kenevir laboratuvarındaki ışıklardan kaynaklandığını açıkladı.

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'Kıyamet kopuyor' sandılar gökyüzü bir anda pembeye döndü gerçek meğer...

Şirketin sözcüsü Rhys Cohen, kenevir bitkilerinin büyümek için "kırmızı spektrum ışığına" ihtiyacı olduğunu söyledi.

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