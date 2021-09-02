Kıyamet filmi gerçek oldu! ABD'de OHAL ilan edildi New York sular altında: Dışarı çıkmayın
Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'den gelen görüntüler kıyamet filmlerini anımsattı.
ABD'nin Louisiana kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası ilerleyişini sürdürürken, New York'ta şiddetli sağanak ve fırtınaya neden oldu. Fırtına sebebiyle su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.
New Jersey Belediye Başkanı Hector Lora, Passaic kentinde bir kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, Mullica Hill kentinde de 9 evin fırtına nedeniyle yıkıldığını duyurdu.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu gece, kent genelinde rekor düzeydeki yağmur, şiddetli sel ve yollarda oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" dedi.
De Blasio, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda halktan dışarı çıkmamalarını istedi.