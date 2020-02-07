Kıyamet alametleri neler işte gerçekleşen büyük alametler
2020 yılı ile Dünya üzerinde birçok felaket ard arda yaşanmaya başladı. Korkutan son kıyamet açıklaması ise bilim adamlarından geldi ve Dünyanın kuzey manyetik kutbunun hızla yer değiştirdiği açıkladı. Peki kıyamet alametleri neler, Kur'anda geçen kıyamet alametlerinden hangisi gerçek oldu, hangisi bekleniyor?
Kıyamet mi kopacak araştırması sosyal medyanın gündemi oldu ard arda Dünya üzerinde meydana gelen felaketler kıyametin habercisi mi sorusu akıllara geldi. Korkutan son açıklama ise bilim adamlarından geldi. Bilim adamları Dünyanın kuzey manyetik kutbunun hızla yer değiştirdiğini açıkladı. Yani Kuzey ve Güney Doğu ile Batı yer değiştirecek.
Peki Kur'anda geçen kıyamet alametleri neler? Büyük ve küçük alametler olarak ikiye ayrılan kıyamet alametlerinden hangisi gerçekleşti, hangileri gerçekleşecek?
(Eşrâtu's-Saa), âhir zamanda (zamanın sonları) ortaya çıkarak Kıyâmet'in yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir.
Âhir zaman olarak tanımlanan Kıyâmet öncesi dönemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren Küçük Alametler'in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: