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Kıyafetlerinin fiyatını duyan şaştı kaldı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel olay oldu

Kıyafetlerinin fiyatını duyan şaştı kaldı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel olay oldu

Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi Hande Erçel, kıyafetleri olay oldu.

Kıyafetlerinin fiyatını duyan şaştı kaldı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel olay oldu

Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel evden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Kıyafetlerinin fiyatını duyan şaştı kaldı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel olay oldu

26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den sosyal medya hesabından yeni paylaşım geldi.

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Kıyafetlerinin fiyatını duyan şaştı kaldı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel olay oldu

Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Kıyafetlerinin fiyatını duyan şaştı kaldı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel olay oldu

Ayna karşısından pozlar paylaşan Erçel'e bazı hayranları tepki gösterdi.

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