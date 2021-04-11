Kıyafetlerinin fiyatını duyan şaştı kaldı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel olay oldu
Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen ismi Hande Erçel, kıyafetleri olay oldu.
Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel evden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den sosyal medya hesabından yeni paylaşım geldi.
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Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
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Ayna karşısından pozlar paylaşan Erçel'e bazı hayranları tepki gösterdi.
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