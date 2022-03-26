Kıyafetini gören şaştı kaldı! Aleyna Tilki alay konusu oldu: Dünyaca ünlü isimle galaya gitti
Bir süredir çalışmalarını İngiltere’de sürdüren Aleyna Tilki önceki gün katıldığı galadaki kıyafeti şaşırttı.
'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi 'Morbius'un Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.
Hollywood yıldızı Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.
Aleyna Tilki'nin kırmızı halı için beyaz büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih etmesi de kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.