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Kıyafetini gören şaştı kaldı! Aleyna Tilki alay konusu oldu: Dünyaca ünlü isimle galaya gitti

Kıyafetini gören şaştı kaldı! Aleyna Tilki alay konusu oldu: Dünyaca ünlü isimle galaya gitti

Bir süredir çalışmalarını İngiltere’de sürdüren Aleyna Tilki önceki gün katıldığı galadaki kıyafeti şaşırttı.

Kıyafetini gören şaştı kaldı! Aleyna Tilki alay konusu oldu: Dünyaca ünlü isimle galaya gitti

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi 'Morbius'un Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.

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Kıyafetini gören şaştı kaldı! Aleyna Tilki alay konusu oldu: Dünyaca ünlü isimle galaya gitti

Hollywood yıldızı Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 

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Kıyafetini gören şaştı kaldı! Aleyna Tilki alay konusu oldu: Dünyaca ünlü isimle galaya gitti

Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.

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Kıyafetini gören şaştı kaldı! Aleyna Tilki alay konusu oldu: Dünyaca ünlü isimle galaya gitti

Aleyna Tilki'nin kırmızı halı için beyaz büstiyer ve düşük bel bir kot pantolon tercih etmesi de kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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