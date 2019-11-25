Kıvırcık saçlar evde nasıl boyanır?
Kıvırcık saçları boyamanın zorluğunu bilmeyen yoktur. Özellikle de kıvırcık saçları evde boyamak tam bir ustalık gerektirir. Siz de kıvırcık bir saça sahipseniz ve saçlarınızı evde boyamak istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini sizler için derledik. İşte kıvırcık saçları evde boyamanıza yardımcı 5 adım.
Kıvırcık saçlar eşit boyanmadığında farklı renkteki buklelere sahip olmak gibi bir risk taşır. Bu nedenle evde boya yapacaksanız ve kıvırcık saçlarınız varsa çok daha sistematik bir şekilde çalışmalısınız. Öncelikle kıvırcık saçlarınız varsa yüksek kondisyonlu bir boya tercih etmeniz gerekir. Çünkü zayıf boyalar saçınızın eşit şekilde boyanmamasına neden olur. Bu nedenle de dalgalı bir saça sahip olabilirsiniz. Tabii boya seçimi yaparken saçlarınızın sağlığını da koruyan bir boyayı tercih etmeyi unutmamalısınız. O halde gelelim saçınızı aşama aşama nasıl boyamanız gerektiğine...
Öncelikle saçınızın buklelerini iyice açın. Bu şekilde çok daha komojen bir dağılım sağlarsınız. Daha sonra saçınızı iki önde iki de arkada olmak şartıyla dört eşit bölüme ayırın. Ayırdığınız her bölümü yavaşça küçük birer topuz haline getirin ve bu şekilde tutturun.
Saç boyanızın rengi koyuysa cildinizde lekelerin oluşmaması için önce boynunuzun üst kısmına, alnınıza ve kulaklarınıza jel sürün. Saç jölesi de aynı işlemi görecektir.
Eldivenlerinizi takın ve boyanın içinden şıkan tüp boyayı şişeye sıkıp, rengi elde etmek için iyice çalkalayın. Tüm renk oluşana ve homojen bir karışım elde edene kadar çalkalamaya devam edin. Boyamaya başlamadan önce bir yere sıkıp yeteri kadar karışıp karışmadığını kontrol etmeyi unutmayın.