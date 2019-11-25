Kıvırcık saçlar evde nasıl boyanır?

Kıvırcık saçlar eşit boyanmadığında farklı renkteki buklelere sahip olmak gibi bir risk taşır. Bu nedenle evde boya yapacaksanız ve kıvırcık saçlarınız varsa çok daha sistematik bir şekilde çalışmalısınız. Öncelikle kıvırcık saçlarınız varsa yüksek kondisyonlu bir boya tercih etmeniz gerekir. Çünkü zayıf boyalar saçınızın eşit şekilde boyanmamasına neden olur. Bu nedenle de dalgalı bir saça sahip olabilirsiniz. Tabii boya seçimi yaparken saçlarınızın sağlığını da koruyan bir boyayı tercih etmeyi unutmamalısınız. O halde gelelim saçınızı aşama aşama nasıl boyamanız gerektiğine...