Kıvanç'ı överken Kenan'ı yerdi!

''Kenan olmaz ama Kıvanç dünya starı olabilir''

Son dönemlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuklarını beğendiğini söyleyen Tarık Tarcan, şunları söyledi: "Onlar da mankenlikten gelen çok iyi oyuncular. Kenan çok iyi oyuncu ama Kıvanç da müthiş oldu. Kıvanç'a 'Oğlum Amerika'ya git' dedim. Kıvanç çok yakışıklı, işini, mesleğini seven biri. Kenan da öyle. Kenan Amerika'da olmaz ama Kıvanç bir dünya starı yapılabilir. Ama korkuyor sanırım. Zaman da geçiyor.'' diyerek sözlerine devam etti.