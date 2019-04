Kıvanç'ı överken Kenan'ı yerdi!

''Her sene farklı dizilerde oynayarak yüzünü eskitirsin''

Tarık Tarcan, oyuncuların Türkiye'de her sene farklı bir dizide oynamalarını da şu sözleriyle eleştirdi: ''Türkiye'de kalmayı yeğledi. Burada sınırlar belirli. Ekonomik zorlukları yok, hayatları boyunca yetecek paraları var. Onun için de seçici oldular. Ama her sene her sene farklı dizilerde oynayarak yüzünü eskitirsin. ''