Kıvanç'ı överken Kenan'ı yerdi!
Tarık Tarcan, Türkiye'de oyunculuk ve oyuncular hakkında söyledikleriyle olay oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'u överken Kenan İmirzalıoğlu'nu yerdi.
Türkiye'nin, 1980 ve 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncuları arasında gösterilen Tarık Tarcan, oyunculuk ve oyuncular hakkında konuştu. Tarık Tarcan, son dönemde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuklarını beğendiğini belirterek, "Kıvanç'a 'Oğlum Amerika'ya git' dedim. Kıvanç çok yakışıklı, işini mesleğini seven biri. Kenan da öyle. Kenan Amerika'da olmaz ama Kıvanç bir dünya starı yapılabilir.
Son dönemlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuklarını beğendiğini söyleyen Tarık Tarcan, şunları söyledi:
''Kenan olmaz ama Kıvanç dünya starı olabilir''
Son dönemlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuklarını beğendiğini söyleyen Tarık Tarcan, şunları söyledi: "Onlar da mankenlikten gelen çok iyi oyuncular. Kenan çok iyi oyuncu ama Kıvanç da müthiş oldu. Kıvanç'a 'Oğlum Amerika'ya git' dedim. Kıvanç çok yakışıklı, işini, mesleğini seven biri. Kenan da öyle. Kenan Amerika'da olmaz ama Kıvanç bir dünya starı yapılabilir. Ama korkuyor sanırım. Zaman da geçiyor.'' diyerek sözlerine devam etti.
''Her sene farklı dizilerde oynayarak yüzünü eskitirsin''
Tarık Tarcan, oyuncuların Türkiye'de her sene farklı bir dizide oynamalarını da şu sözleriyle eleştirdi: ''Türkiye'de kalmayı yeğledi. Burada sınırlar belirli. Ekonomik zorlukları yok, hayatları boyunca yetecek paraları var. Onun için de seçici oldular. Ama her sene her sene farklı dizilerde oynayarak yüzünü eskitirsin. ''