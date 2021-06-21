Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni saç stili İnstagram'ı salladı! 'Yerli Brad Pitt, bir maşallahınızı alırız"

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturduğu nikah töreninin en dikkat çeken ismi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu! Eşi Başak Dizer ile törene katılan Tatlıtuğ'un yeni saçları ve imajı günün en çok konuşulanı oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un törende de dikkat çeken yeni saç stiliyle, bugün İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.