Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni saç stili İnstagram'ı salladı! 'Yerli Brad Pitt, bir maşallahınızı alırız"
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni saç tarzıyla İnstagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturduğu nikah töreninin en dikkat çeken ismi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu! Eşi Başak Dizer ile törene katılan Tatlıtuğ'un yeni saçları ve imajı günün en çok konuşulanı oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un törende de dikkat çeken yeni saç stiliyle, bugün İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
"Yerli Brad Pitt"
Saçlarını uzatan ve toplayan Tatlıtuğ, Brad Pitt'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yerli Brad', 'Bu ne yakışıklılık', 'Her geçen yıl güzelleşiyor', 'Bir maşallahınızı alırız' şeklinde yorumlarda bulundular.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Tatlıtuğ, yeni imajıyla çok konuşuldu.
Yakışıklı oyuncu güzel yorumlara cevap olarak yeni bir fotoğraf yayınladı. Bu kez yan profilden poz veren Tatlıtuğ, siyah gömlek giyip, gözlük taktığı fotoğrafa ‘kamera emojisi’ ekledi.