Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu nasıl? Gece yarısı hastaneye kaldırıldı!
Çarpışma dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ, dün gece zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tatlıtuğ'a gerekli müdaheleler yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta kayınpederi Ali Cengiz Dizer'in cenazesinde görüntülenmişti. Yakışıklı oyuncu, dün gece zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Duymadık Demeyin' programının haberine göre, Tatlıtuğ, yediği yemek sonrası kendisini kötü hissedince, şöförü tarafından gece yarısı Ulus'taki Liv Hospital Hastanesi'ne götürüldü.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un midesi yıkandıktan sonra yaklaşık iki saat hastanede müşahade altında tutuldu. Tatlıtuğ, ardından taburcu edildi.
Öte yandan, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Babalar Günü'nde yaşanabilecek en kötü olayı yaşadı. Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
68 yaşındaki babası Ali Cengiz Dizer, 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düşmüştü. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Kıvanç Tatlıtuğ’u arkadaşları da yalnız bırakmamıştı.