Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu nasıl? Gece yarısı hastaneye kaldırıldı!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta kayınpederi Ali Cengiz Dizer'in cenazesinde görüntülenmişti. Yakışıklı oyuncu, dün gece zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Duymadık Demeyin' programının haberine göre, Tatlıtuğ, yediği yemek sonrası kendisini kötü hissedince, şöförü tarafından gece yarısı Ulus'taki Liv Hospital Hastanesi'ne götürüldü.