Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam kazancı duyanları şoke etti Euro üzerinden almış
Kıvanç Tatlıtuğ, 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı parayla duyanların dudaklarını uçuklattı. Yakışıklı oyuncu, parayı Euro üzerinden aldı.
Son zamanlarda televizyon ekranlarında hayranlarının görmeyi özlediği Kıvanç Tatlıtuğ, reklamlarda boy göstermeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu, reklam kazancıyla en çok kazanan ünlüler arasına ismini yazdırdı, duyanların ağzı açık kaldı.
10 yıldır giyim markasının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, reklamdan aldığı son parayla gündeme geldi. Takvim'de yer alan habere göre, Tatlıtuğ, markadan 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yıl, markadan 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ, reklam karelerini de siyah beyaz şekilde 3.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayımladı.
Kıvanç Tatlıtuğ: 27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Tatlıtuğ, ailesi ile birlikte 1997 yılına kadar Adana'da yaşamış ardından İstanbul'a yerleşmişlerdir.