Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam kazancı duyanları şoke etti Euro üzerinden almış

10 yıldır giyim markasının yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, reklamdan aldığı son parayla gündeme geldi. Takvim'de yer alan habere göre, Tatlıtuğ, markadan 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yıl, markadan 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkatlerden kaçmadı.