Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren olay! Herşey böyle başladı...

Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhrete uzanan yolculuğu, tesadüflerin ve dönüm noktalarının iç içe geçtiği sıra dışı bir hikâyeye dayanıyor. Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya geldi. Annesi Edirneli, babası ise Boşnak kökenli bir Adanalıydı. Beş çocuklu bir ailenin ferdi olan Tatlıtuğ, eğitimine Adana'daki Yenice Özel Çağ Lisesi'nde devam etti.