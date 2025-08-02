Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren olay! Herşey böyle başladı...
Türk yapımlarının aranan ismi Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldız olma yolculuğu, Adana'da başlayan bir basketbol serüveniyle başladı. Geçirdiği sakatlık sonrası modellik dünyasına adım atan Tatlıtuğ'un kaderi, annesinin tesadüfen fark ettiği bir ilanla tamamen değişti.
Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhrete uzanan yolculuğu, tesadüflerin ve dönüm noktalarının iç içe geçtiği sıra dışı bir hikâyeye dayanıyor. Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya geldi. Annesi Edirneli, babası ise Boşnak kökenli bir Adanalıydı. Beş çocuklu bir ailenin ferdi olan Tatlıtuğ, eğitimine Adana'daki Yenice Özel Çağ Lisesi'nde devam etti.
BABASI HASTALANINCA HAYATLARI DEĞİŞTİ
Hayatının ilk büyük kırılma noktası, babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği kalp ameliyatı oldu. Ailesinin geçimini sağlayan babasının sağlık sorunları nedeniyle 1997 yılında İstanbul'a taşındılar. Bu taşınma, Kıvanç'ın hem bireysel gelişimi hem de kariyer rotası açısından yeni bir dönemin başlangıcıydı.
İLK HAYALİ BASKETBOLDU
İstanbul'da yaşarken de spor tutkusu azalmadı. Basketbol, hayatının merkezindeydi. Ülkerspor'dan aldığı teklifle profesyonelliğe adım attı. Kulüpte iki yıl forma giydi. Ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde de birer sezon yer aldı. Geleceğini sporcu olarak inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak genç yaşta yaşadığı sakatlık, bu hayali yarım bıraktı.
HAYATI BİR VİTRİN İLANIYLA YÖN DEĞİŞTİRDİ
Basketbola veda etmek zorunda kaldığında yolu bu kez podyumla kesişti. Annesi, bir market vitrininde gördüğü mankenlik ilanıyla oğlunun kaderini değiştirdi. Kıvanç'ın bir fotoğrafını ajansa gönderen anne Tatlıtuğ, oğlunun farklı bir yeteneğini ortaya çıkardı.