Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi bebeğin cinsiyeti belli mi?
'Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor' iddiası sosyal medyayı salladı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu ve ünlü oyuncunun baba olacağı haberi magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Peki bebeğin cinsiyeti belli mi işte tüm detaylar...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olma heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in 3,5 aylık hamile olduğu, çiftin bebek beklediği haberi sosyal medyayı salladı. İnternette yayın yapan magazin haber sayfalarına düşen kulis haberin yayılmasıyla ünlü çiftin takipçileri, hayranları ve sevenleri peş peşe yorumlarla sevinçlerini dile getirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki eşi Başak Dizer hamile
Gazete Magazin'den Akif Yaman'ın sosyal medyadan servis ettiği kulis habere göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki eşi Başak Dizer hamile... Ünlü çifti bebek heyecanı sardı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğuna ilişkin sosyal medyada haberlerin yayılmaya başlamasıyla, sevenleri ve hayranları internette adeta bayram havası estirdi.
Haberde yer alan detaylara göre bebeğin cinsiyeti henüz belli değil...