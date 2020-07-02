Kıvanç Tatlıtuğ'un davasında babası tanık olacak vergi yüzünden başı belada
Kıvanç Tatlıtuğ'un sahibi olduğu şirket aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi.
İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Tatlıtuğ'un Avukatı Bumin Doğruöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın Avukatı Filiz Karahan katıldı.
Avukat Filiz Karahan, şikayetlerinin sürdüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Tatlıtuğ'un Avukatı Bumin Doğrusöz, Covid-19 salgını nedeni ile tanıklarını hazır edemediklerini belirterek, tanıklarının dinlenmesi için süre talep etti.
Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi. Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un önümüzdeki celsede tanık olarak dinleneceği öğrenildi.
İddianameden
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs şirketinin sahibi olduğu belirtiliyor.