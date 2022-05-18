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Kıvanç Tatlıtuğ'u Nuri Alço öve öve bitiremedi! 'Yok böyle bir şey' deyip açıkladı: Cenaze evinde...

Kıvanç Tatlıtuğ'u Nuri Alço öve öve bitiremedi! 'Yok böyle bir şey' deyip açıkladı: Cenaze evinde...

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ'u Nuri Alço öve öve bitiremedi! 'Yok böyle bir şey' deyip açıkladı: Cenaze evinde...

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, TMB Tv'de Kadir Balık ve Dora Ercan Altınbaşak'ın sunduğu Mevzu Ne isimli programa konuk oldu. 

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Kıvanç Tatlıtuğ'u Nuri Alço öve öve bitiremedi! 'Yok böyle bir şey' deyip açıkladı: Cenaze evinde...

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, “Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici." dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'u Nuri Alço öve öve bitiremedi! 'Yok böyle bir şey' deyip açıkladı: Cenaze evinde...

Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuyu açıkladı. 

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Kıvanç Tatlıtuğ'u Nuri Alço öve öve bitiremedi! 'Yok böyle bir şey' deyip açıkladı: Cenaze evinde...

Alço beğendiği isimlerin başında ise Kıvanç Tatlıtuğ’un geldiğini ifade etti.

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