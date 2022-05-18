Kıvanç Tatlıtuğ'u Nuri Alço öve öve bitiremedi! 'Yok böyle bir şey' deyip açıkladı: Cenaze evinde...
Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.
Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, TMB Tv'de Kadir Balık ve Dora Ercan Altınbaşak'ın sunduğu Mevzu Ne isimli programa konuk oldu.
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Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, “Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici." dedi.
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Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuyu açıkladı.
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Alço beğendiği isimlerin başında ise Kıvanç Tatlıtuğ’un geldiğini ifade etti.
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