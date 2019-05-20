Kıvanç Tatlıtuğ'u Amerikalı kadınlar adım adım takip ediyor!
10 Amerikalı iş kadını, Kıvanç Tatlıtuğ adına internet sitesi açtı, İstanbul turu düzenledi. Amerikalı kadınlar, dizilerin çekildiği tarihi semtleri gezdi.
‘Gümüş’, ‘Kuzey Güney’, ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizileriyle yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Amerika'da ve Kanada'da yaşayan hayranlarından şaşırtıcı bir hamle geldi. 10 Amerikalı iş kadını Tatlıtuğ için bir internet sitesi açarak bir araya geldi.
Amerikalı kadın hayranlar 'kivancnorthamerica’ adlı internet sitesini kurdu. Yakışıklı oyuncunun her adımını platformda paylaşıyorlar. Hatta Amerikalı iş kadınları İstanbul turu da düzenlemeye başladı. İlk kafile geçtiğimiz günlerde ilk kez mega kente geldi.
Tura katılanlar oyuncunun bugüne kadar rol aldığı dizilerin semtlerini gezdi. Geziden fotoğrafları internet sitesinden an be an paylaşan hanımlar, diğer bir tur için büyük bir rağbet gördü.
Site sahipleri ayrıca, kadın kafilesini Kıvanç Tatlıtuğ ile buluşturmayı planladıklarını belirtti.