Kıvanç Tatlıtuğ'u Amerikalı kadınlar adım adım takip ediyor!

‘Gümüş’, ‘Kuzey Güney’, ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizileriyle yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Amerika'da ve Kanada'da yaşayan hayranlarından şaşırtıcı bir hamle geldi. 10 Amerikalı iş kadını Tatlıtuğ için bir internet sitesi açarak bir araya geldi.