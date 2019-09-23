Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakim izne çıktı HSK'dan son dakika açıklaması geldi
Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakim hakkında inceleme başlatıldığını duyuran HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, kişinin ünlü oyuncunun davasına bakan hakim olmadığını açıkladı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Tatlıtuğ hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenirken, mahkemede çekilen bir fotoğraf karesi tartışmalara neden olmuştu.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Tatlıtuğ, kadın hakimle poz vermişti. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu belirtilen kişi fotoğrafı "Perşembe sürprizi" notuyla paylaşırken, hem Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan hem de Tatlıtuğ'dan açıklama gelmişti.
Önce inceleme başlatıldı: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.
Tatlıtuğ açıklaması: Kıvanç Tatlıtuğ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddia edilenin aksine fotoğrafta yer alan kişinin kendi davasına bakan hakim olmadığını duyurmuştu.