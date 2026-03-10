BIST 12.984
Kıvanç Tatlıtuğ'ın imajı olay! Eşi Başak Dizer'in paylaşımına yorum yağdı...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden.

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti.

Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Sık sık eşinin fotoğraflarını paylaşan Dizer, bu kez de Tatlıtuğ'un yeni imajını yayımladı.

Dizer, paylaştığı fotoğraflara da "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.

