Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e aşk dolu bakışlar! İmzayı attı geri dönüyor
Arnavutköy'de önceki akşam bir balıkçıda görüntülenen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, fotoğraf çekileceği esnada stil danışmanı eşi Başak Dizer'i yanına çağırdı ve aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda stil danışmanı eşi Başak Dizer ile beraber görüntülendiler. Ünlü çift mekandan yapımcı Kerem Çatay'la beraber çıkarken, keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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Basın muhabirleriyle ayaküstü sohbet ederken, oyuncu Tatlıtuğ'a sorulan, "Yeni bir proje mi geliyor" sorusuna, "Arkadaşlar daha sonra uzun uzun konuşalım" cevabını verdikten sonra eşi Başak Dizer'le gazetecilere poz verdiler.
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Fotoğrafı çekileceği sırada eşini yanına çağıran Kıvanç Tatlıtuğ'un, eşi Başak Dizer'e aşk dolu bakışları ise objektiflere böyle yansıdı.
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Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde eşi ile evliliklerinin 4'ncü yılını Çanakkale'de kutlayan Tatlıtuğ, şunları ifade etmişti:
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