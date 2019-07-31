Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yavru caretta carettaların denize ulaşmasını sağladı. Tatlıtuğ'a Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can da eşlik etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde yavru caretta carettanın denize ulaşmasını sağladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu giyim firması tarafından 2014 yılından beri Ekolojik Araştırmalar Derneği ile "Indigo Turtles" adlı proje yürütülüyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu - Sayfa 2

Tatlıtuğ ve eşi, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı proje kapsamında geçtiğimiz yıl kampa katıldı. 

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu - Sayfa 3

Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı. 

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu - Sayfa 4

Duyarlı oyuncu Tatlıtuğ, bu yıl ise eşi ve oyuncu arkadaşları Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'yla birlikte yavru caretta carettaların kumdan çıkmasına ve denize ulaşmasına yardımcı oldu. Keyifli anlara Sedef ve Kıvanç çiftinin oğulları Can Kasabalı da eşlik etti. 

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