Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu

Duyarlı oyuncu Tatlıtuğ, bu yıl ise eşi ve oyuncu arkadaşları Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'yla birlikte yavru caretta carettaların kumdan çıkmasına ve denize ulaşmasına yardımcı oldu. Keyifli anlara Sedef ve Kıvanç çiftinin oğulları Can Kasabalı da eşlik etti.