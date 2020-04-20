Kıvanç Tatlıtuğ yatırımlarına bir yenisini daha ekledi bakın bu sefer ne satın aldı
Son günlerde hastalıkla boğuşan Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs salgını ve hastalığa rağmen gayrimenkullerine bir yenisini ekledi. En çok kazanan oyunculardan biri olan Tatlıtuğ, bu kez rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi.
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almışken rahatsızlanan Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs olduğu şüphesiyle hastaneye kaldırılınca hayranları oldukça üzülmüş neyse ki Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıkmıştı. Zatürre olduğu öğrenilen Tatlıtuğ'un son günlerde ise sağlık durumu oldukça iyi.
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Hatta Tatlıtuğ, iyileşerek kendisini yatırımlara verdi. İstanbul Maçka ve Bebek’te iki daire, Garipçe’de de arsa alan ünlü oyuncu, rotasını bu kez Ege Bölgesi’ne çevirdi.
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Tatlıtuğ, İzmir Dikili’de dev bir arazi aldı. Kalem Adası’na komşu olan araziye 800 bin TL ödeyen Tatlıtuğ’un burada tarımcılık yapacağı öğrenildi.
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Tatlıtuğ’nu aynı zamanda Çanakkale’ye bağlı Kemallı Köyü’nden de arazi baktığı haberleri çıkmıştı.
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