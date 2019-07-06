Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ikilisi bir arada! Ulusoy'un yeni imajı dikkat çekici
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulsuoy geçtiğimiz günlerde beraber görüntülendi. Ulusoy, son olarak sakallı ve aldığı kilolarla gündeme gelmişken yeni hali sevenlerini şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'la bir araya geldi. İkili, Armutlu'da bir mekanda birlikte yemek yedi. Gazeteciler, mekan çıkışında Tatlıtuğ'a sağlık durumu ile ilgili sorular sordu.
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Kıvanç Tatlıtuğ ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sıkıntı yok. Şimdi her şey yolunda" diye konuştu. Onun ardından restorandan ayrılan Ulusoy’un fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.
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Son olarak Netflix'in efsane dizisi Hakan Muhafız'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar ve uzattığı sakalı dikkatlerden kaçmamıştı.
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Ulusoy'un bu halinin, yeni bir sinema filmi için olduğu, Ulusoy'un Türk tarihindeki en önemli komutanlardan birini canlandıracağı söylenmişti.
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