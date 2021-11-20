Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 'ikiz bebekleri olacak' iddiası 'Tüp bebek mi yaptılar'
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebek beklediği haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğuna yönelik haberleri onaylamasının ardından magazin kulislerine Başak Dizer'in ikiz bebeklere hamile olduğu iddiası yayıldı. Sosyal medyada bu iddiaların ardından 'tüp bebek' söylentileri patladı.
2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den güzel haber geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı. Canlı yayına katılan şarkıcı ve magazinci Onur Akay, Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ikizleri olacağını iddia etti. Bu iddianın ardından sosyal medyada 'Behlüller geliyor' yorumu yapıldı.
'Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor' iddiası sosyal medyayı salladı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu ve ünlü oyuncunun baba olacağı haberi magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü çiftin müjdeli haberin doğru olduğunu duyurmasının ardından magazin kulisleri hamilelik ve bebekle ilgili detaylarla ilgili adeta 'kaynamaya' başladı.
Başak Dizer, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderdiği "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" mesajıyla iddiaları doğrulayarak sevenlerini bir kez daha mutlu etti.
Kısa süre sonra ise Kıvanç Tatlıtuğ konu ile ilgili basın mensuplarına konuşmuş ve "Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin” ifadelerini kullanmıştı.