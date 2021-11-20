Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 'ikiz bebekleri olacak' iddiası 'Tüp bebek mi yaptılar'

'Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor' iddiası sosyal medyayı salladı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu ve ünlü oyuncunun baba olacağı haberi magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü çiftin müjdeli haberin doğru olduğunu duyurmasının ardından magazin kulisleri hamilelik ve bebekle ilgili detaylarla ilgili adeta 'kaynamaya' başladı.