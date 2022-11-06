Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden kötü haber var! Çiftin tatili mahvoldu...
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirmişti. Oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına alan çift, oğullarının yüzünü basına göstermemişti. Bodrum'a tatile giden çiftten kötü haber geldi.
Bebek haberiyle hayranlarını sevindiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.
Son olarak Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ eski partneri Beren Saat ile de bir projede yer almıştı. Televizyon ekranlarından uzun zamandır uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerçifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı. Çift, doğumdan sonra tatile çıkmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.