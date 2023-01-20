Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun hastalığı ne?

Geçen aylarda baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir müjdeyi de Aile dizisiyle vermişti. Tekrardan ekranlara dönen Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına geçmişti. Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un yaşadığı kötü olaydan dolayı ara verildi.