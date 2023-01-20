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Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun hastalığı ne?

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Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun hastalığı ne?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile başrolünün paylaştığı Aile dizisiyle ekranlara dönmüştü. Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un sette fenalaşmasıyla çekimlerini durdurdu. Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırılırken, hastalığı da ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun hastalığı ne?

Uzun bir aranın ardından 'Aile' dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyucu Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını üzen haber geldi. Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini korkuttu.

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Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun hastalığı ne?

Geçen aylarda baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir müjdeyi de Aile dizisiyle vermişti. Tekrardan ekranlara dönen Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına geçmişti. Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un yaşadığı kötü olaydan dolayı ara verildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun hastalığı ne?

Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde çocukları Kurt Efe'nin koronovirüse yakalanmasıyla kötü günler geçirmişti. Bu kez kötü haber Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ sette fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Ünlü oyuncunun hastalığı ne?

Dizi setinde fenalaştı

Aile dizisi çekimlerinde fenalaşan Kıvanç Tatlıtuğ, apar topar hastaneye kaldırıldı.

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