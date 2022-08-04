Kıvanç Tatlıtuğ pembe takımıyla paylaşım yaptı, sosyal medyayı yıktı geçti

Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakteri ile şöhreti yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başak Dizer ile dünya evine girmişti. Evlilikleri Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çift ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde Beren Saat ile aynı projede yer alacak olan ikiliden Kıvanç Tatlıtuğ pembe takımıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı, yakışıklı oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.