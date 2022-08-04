Kıvanç Tatlıtuğ pembe takımıyla paylaşım yaptı, sosyal medyayı yıktı geçti
Aşk-ı Memnu, Kurt Seyit ve Şura dizilerindeki başarılı performansıyla adını milyonlara duyuran Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı yaşamıştı. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan yakışıklı oyuncu seneler sonra Beren Saat ile kamera karşısına geçti. Setteki hallerini sosyal medyadan paylaşan yakışıklı oyuncuya beğeni yağdı...
Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakteri ile şöhreti yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başak Dizer ile dünya evine girmişti. Evlilikleri Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çift ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şimdilerde Beren Saat ile aynı projede yer alacak olan ikiliden Kıvanç Tatlıtuğ pembe takımıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı, yakışıklı oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Kurt Efe'yi kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde Beren Saat ile yeni projesi için hazırlık yapıyor.
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almıştı.
İlk kez baba olma sevinicini yaşayan oyuncu, şimdilerde yeni projesi için hazırlık yapıyor. 2008 ile 2010 yılları arasında Beren Saat ile rol aldığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ardından yeniden aynı projede bir araya gelen ikiliden Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.