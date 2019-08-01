Kıvanç Tatlıtuğ örnek gösterilmişti meğer carettalara yanlış yapmış

Balıklara yem ediyorlar: Caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecinin uzman yardımı ile yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, “30 yıldır bu konuya emek veriyorum. Ama hiçbir bilgisi olmayan kişiler nesli tükenme tehlikesi yaşayan canlıların yaşam döngüsünü bozuyor. Herkes kumsala gidip caretta caretta yuvası kazmaya başlıyor. Sonuç ise hüsran oluyor" diye konuştu.