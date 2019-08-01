Kıvanç Tatlıtuğ örnek gösterilmişti meğer carettalara yanlış yapmış
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oyuncu arkadaşlarıyla beraber Antalya'da yavru caretta carettaların denize ulaşmasını sağlarken, Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Doğal süreci bozarak onları kurtaracağınıza balıklara yem ediyorsunuz" dedi
Kıvanç Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu giyim firması tarafından 2014 yılından beri Ekolojik Araştırmalar Derneği ile "Indigo Turtles" adlı proje yürütülüyor. Tatlıtuğ ve eşi, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı proje kapsamında geçtiğimiz yıl kampa katıldı.
Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı. Keyifli anlara Sedef ve Kıvanç çiftinin oğulları Can Kasabalı da eşlik etti. Herkesin sevinerek izlediği görüntülere ilişkin sarsıcı uyarı, Deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'dan geldi.
Yuvalarını kazımayın: Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Belek ve Alanya ilçesinde çeşitli tanıtım organizasyonları ve ilkel yöntemlerle nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecini eleştirdi.
Balıklara yem ediyorlar: Caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecinin uzman yardımı ile yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, “30 yıldır bu konuya emek veriyorum. Ama hiçbir bilgisi olmayan kişiler nesli tükenme tehlikesi yaşayan canlıların yaşam döngüsünü bozuyor. Herkes kumsala gidip caretta caretta yuvası kazmaya başlıyor. Sonuç ise hüsran oluyor" diye konuştu.