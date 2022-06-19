Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe için dadı tuttu! Dolar üzerinden ödenen para dudak uçuklattı
2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz günlerde oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Çiftin oğulları için tuttukları dadıya ödedikleri ücret dudak uçuklattı.
Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti 2016 yılında aşklarını evlilikle taçlandırmışlardı.
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Çift geçtiğimiz günlerde Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı.
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Oğullarının doğumu ile bir süredir Bodrumdaki evlerinde olan çift ünlü isimleri de evlerinde ağırlıyorlar.
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15 Nisan'da dünyaya gelen Kurt Efe ilk defa geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş ve babasına olan benzerliği ile dikkat çekmişti.
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