Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'in efsane dizisi Into The Night'ta rol aldı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in Belçika yapımı dizisi Into The Night'ın ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldı. Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un kadrosunda bulunduğu, ilk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı dizinin Jason George imzalı bu sezonuna Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak katıldı.