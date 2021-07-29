Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'in efsane dizisi Into The Night'ta rol aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi Into The Night'ın ikinci sezonuna konuk oldu.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in Belçika yapımı dizisi Into The Night'ın ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldı. Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş'un kadrosunda bulunduğu, ilk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı dizinin Jason George imzalı bu sezonuna Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak katıldı.
Netflix, Belçika yapımı dizisi Into The Night’ın ikinci sezonuna katılan yeni oyuncu kadrosunu açıkladı.
Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp hayata geçirilen Into The Night’ın yapımcılığında Jason George ile Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor.
Into The Night’ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balthazar, The Way, Last Call) görev alıyor.