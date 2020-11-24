Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel'de mi oynayacak bu iddia ortalığı salladı
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında son ortaya atılan iddia herkesi heyecanlandırdı. Yakışıklı oyuncunun La Casa de Papel dizisinde oynayacağı iddia edildi.
İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa de Papel ilk 4 sezonuyla dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde ise heyecanla 5. sezonu beklenirken gelen bir iddia sosyal medyayı karıştırdı. İddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel'in 5. sezonunda yer alacak.
Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alıp almayacağı ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Dizinin 5. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya uçacağına dair söylentiler yer alıyor.
Öte yandan nisan ayında 4. Sezonu yayınlanan La Casa de Papel’in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İspanyol yapımı dizinin 5. sezonu aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.
La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili Netflix’ten bir açıklama gelmedi.