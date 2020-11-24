Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel'de mi oynayacak bu iddia ortalığı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide rol alıp almayacağı ile ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Dizinin 5. sezonun ne zaman çıkacağı ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya uçacağına dair söylentiler yer alıyor.