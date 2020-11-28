Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüsten korunmak için günlük 11 bin TL'yi gözden çıkardı

Koronavirüs şüphesiyle iki kez hastanelik olan ve son olarak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, sağlığına kavuşmasıyla sıkı önlemler almaya başladı. Eşi Başak Dizer'in sağlıklı yaşam ve beslenme tutkusu Tatlıtuğ'u da sardı.