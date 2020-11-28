Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüsten korunmak için günlük 11 bin TL'yi gözden çıkardı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Baaşak Dizer ile beraber koronavirüs salgının korunmak için günlük 11 bin TL ile bir programa dahil oldular.
Koronavirüs şüphesiyle iki kez hastanelik olan ve son olarak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, sağlığına kavuşmasıyla sıkı önlemler almaya başladı. Eşi Başak Dizer'in sağlıklı yaşam ve beslenme tutkusu Tatlıtuğ'u da sardı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, önceki günlerde Bodrum'daki bir detoks merkezine gidip viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.
Sağlıklı beslenmeden doktor kontrollerine vitamin yüklemelerinden kolon temizliğine kadar birçok yöntemi sunan programın iki günlük ücreti, kişi başı 22 bin TL.
Programa katılan Başak Dizer, vegan beslenme yöntemi konusunda da dersler aldı.