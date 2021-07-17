Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı yıktı: Picasso görse tablolarını yakar!
Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabı üzerinden paylaştığı son fotoğrafıyla sosyal medyayı yıktı geçti... Bir takipçisi Tatlıtuğ'a, "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı" diye yorum yaptı.
Instagram'ı daha aktif kullanmaya başladığı gözlemlenen ünlü oyundu Kıvanç Tatlıtuğ'un her paylaştığı fotoğraf olay yaratıyor. Tatlıtuğ, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 37 yaşındaki yakışıklı oyuncunun son karesini paylaşmasının ardından bir takipçisi Tatlıtuğ'a, 'Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!' yorumunu yaptı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, daha önceki günlerde paylaştığı bu pozuyla da Instagram'ı sallamıştı.
2016'da evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutlu birliktelikleri sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda baba olacağı iddia edilen ancak haklarında çıkan haberleri yalanlayan çiftten Tatlıtuğ'un her paylaşımı Instagram'da dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni alıyor.
Yeni saç stili ile Brad Pitt'e benzetilen Kıvanç Tatlıtuğ tatilde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncunun, son paylaşımı yine büyük yankı uyandırdı.