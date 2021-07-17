Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'ı yıktı: Picasso görse tablolarını yakar!

Instagram'ı daha aktif kullanmaya başladığı gözlemlenen ünlü oyundu Kıvanç Tatlıtuğ'un her paylaştığı fotoğraf olay yaratıyor. Tatlıtuğ, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 37 yaşındaki yakışıklı oyuncunun son karesini paylaşmasının ardından bir takipçisi Tatlıtuğ'a, 'Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!' yorumunu yaptı