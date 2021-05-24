Kıvanç Tatlıtuğ ile çektiği dizinin ardından Özge Özpirinçci imaj tazeledi yeni dizi...

Geçtiğimiz senelerde FOX TV ekranlarında yayımlanan Kadın dizisinde Bahar dizisini canlandıran Özge Özpirinçci, performansıyla her hafta takdir topladı. Başarılı oyuncu, Kadın dizisinin ardından ise bir süre dinlenmeyi tercih etti. Ardından televizyona değil dijitale yeni bir iş yaptı.