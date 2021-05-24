Kıvanç Tatlıtuğ ile çektiği dizinin ardından Özge Özpirinçci imaj tazeledi yeni dizi...
Kadın dizisindeki performansıyla beğenileri toplayan Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile çektiği yeni dizinin ardından imaj yeniledi.
Geçtiğimiz senelerde FOX TV ekranlarında yayımlanan Kadın dizisinde Bahar dizisini canlandıran Özge Özpirinçci, performansıyla her hafta takdir topladı. Başarılı oyuncu, Kadın dizisinin ardından ise bir süre dinlenmeyi tercih etti. Ardından televizyona değil dijitale yeni bir iş yaptı.
Geçtiğimiz aralık ayında Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber "Bir Denizaltı Hikayesi" isimli aksiyon ve dram türündeki dizide oynadı. Çekimleri Cunda Adası'nda devam eden dizinin çekimleri sona erdi.
Bu haberi ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.
Dizinin 2021 yılı içerisinde Netflix'te yayınlanacağı belirtilirken, yeni bir dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de imaj tazeledi.