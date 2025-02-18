Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i tehdit eden sapığın cezası belli oldu

S. A, ünlü çifti "Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diyerek defalarca tehdit etmişti. S.A. sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerini sürdürünce Tatlıtuğ çifti bir kez daha suç duyurusunda bulunmuştu.