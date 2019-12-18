Kıvanç Tatlıtuğ hayvanseverliğini bir kez daha gösterdi! Barınak kuruyor
Uzun bir süredir Amerika'da eğitim almakta olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ harekete geçti.
Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan yürekleri ısıtacak bir haber geldi. Hayvansever kişiliğiyle bilinen ünlü oyuncu hayvanlar için kolları sıvadı.
Amerika'ya kariyer eğitimini geliştirmeye giden yıldız oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yardıma muhtaç sevimli dostlarımız için Beykoz tarafında bir barınak kurmaya karar verdi.
Ünlü oyuncu, önceki akşam kendisi gibi hayvansever dostlarıyla buluşup fikir alışverişi yaptı. Tatlıtuğ, köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir?
Kıvanç Tatlıtuğ (27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.