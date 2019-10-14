Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bomba iddia eşi Başak Dizer'i Sara Sampaio ile aldatmış
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü, Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile aldattığı söyleniyor.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Başak Dizer ile mutlu bir beraberlik yaşayan Tatlıtuğ'un eşini Victoria's Secret mankeni Sara Sampaio ile aldattığı iddia edildi.
Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında iddia edilene göre, Tatlıtuğ, 2013 yılında aynı reklam filminde rol aldığı Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile görüşmeye reklam filminden sonra da devam etti.
İddialara göre, 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ, bununla da kalmadı ve 2016'da evlendiği Başak Dizer'i dünyaca ünlü modelle aldattı.
Dilden dile dolanan söylentilere göre, Tatlıtuğ, Victoria's Secret'ın meleğiyle yurt dışındaki bir otelde buluştu. İkili, otele ayrı giriş yaptı ancak aynı odada buluştu.