Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini satamadı! Kallavi indirim yapmak zorunda kaldı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz yıl 1 milyon 725 bin TL'ye satışa çıkardığı Ferrari F355 Spider F1 modelini satamayınca indirime gitmek zorunda kaldı.
Geçen sene 1 milyon 725 bin TL'ye satışa çıkardığı Ferrari F355 Spider F1 model aracını hala satamadı. Tatlıtuğ bu satışı gerçekleştiremedi ve indirime gitmek zorunda kaldı. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatını şimdi de 1 milyon 575 bin TL'ye çekti.
"150 bin TL indirim yaptı": 150 bin TL indirim yapılan araç, Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor. Ünlü oyuncunun, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan aracı kendi zevkine göre dizayn ettiği için daha yüksek fiyata satışa çıkardı.
Başarılı oyuncunun satmaya çalıştığı Ferrari'sinin model yılı 1998 iken, silindir hacmi: 3.496 cc, motor gücü ise 380 HP olarak belirtildi.
Vites tipi otomatik olan aracın, yakıt türü benzin ve kilometre olarak da 23 bin 752'de olduğu yazılmış.