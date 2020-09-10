Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le savcılığa koştu tehdit ve taciz mesajları bıktırdı!

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Instagram üzerinden magazin haberlerini paylaşan ve üzerine yorum yapan bir sayfada Kıvanç ve Başak çiftiyle ilgili haber yapan Günaydın'ın gazete sayfası paylaşılmış ve altına Başak Tatlıtuğ'un Sinan Altıntaş ile bir ilişkisi olduğu yazıldı.