Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le savcılığa koştu tehdit ve taciz mesajları bıktırdı!
Geçmişte Hazar Ergüçlü'yü de taciz eden Sinan Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i hedef alıp taciz ve tehdit mesajları atmaya başlayınca ikili, soluğu savcılıkta aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde Sinan Altıntaş, isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuş, Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı. Şikayet sonrası genç adamın ünlü çiftin peşini bırakmaması sebebiyle birde Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Instagram üzerinden magazin haberlerini paylaşan ve üzerine yorum yapan bir sayfada Kıvanç ve Başak çiftiyle ilgili haber yapan Günaydın'ın gazete sayfası paylaşılmış ve altına Başak Tatlıtuğ'un Sinan Altıntaş ile bir ilişkisi olduğu yazıldı.
Söz konusu yorumlar sonrası Başak Tatlıtuğ ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa başvurarak Sinan Altıntaş'ı tanımadıklarını, paylaşımlar nedeniyle itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.