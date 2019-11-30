Kıvanç Tatlıtuğ Can Yaman'ın olay sözleri için bakın neler söyledi
Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine dizileri üzerinden sataşan Can Yaman için bakın neler söyledi.
Geçtiğimiz sezon yayımlanan Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği "Can Divit" karakteri ile büyük bir kitleye ulaşan Can Yaman, İspanya'da yayınlanan bir program için Madrid'e gitmiş, burada 2 bine yakın İspanyol hayranı tarafından karşılanmıştı.
İspanya'daki hayranlarının coşku seli hakkında konuşan Can Yaman, kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da İspanya’da olduğunun hatırlatılıp bu kadar ilgi görmemesinin söylenmesi üzerine ise olay göndermeler yapmıştı.
Yaman'ın olay yaratan göndermeli cümleleri ise şu şekildeydi:
''Ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya’ya satıldı. Kıvanç Bey’in satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten.''
Can Yaman önceki akşam Bebek Lucca'daki partideydi. Oyuncu, mekana Kıvanç Tatlıtuğ'un da geleceğini öğrenince apar topar partiyi terk etti. 15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilerle sohbet etti.