Kıvanç Tatlıtuğ Can Yaman'ın olay sözleri için bakın neler söyledi

Yaman'ın olay yaratan göndermeli cümleleri ise şu şekildeydi:

''Ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya’ya satıldı. Kıvanç Bey’in satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten.''