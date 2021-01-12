Kıvanç Tatlıtuğ beraat etti! Sahte fatura kullandı denilmişti vergi davasında karar
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ''Vergi usul kanuna muhalefet'' suçundan dava açılmıştı. Sahte fatura kullandığı iddia edilen Tatlıtuğ, beraat etti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla ''Vergi usul kanuna muhalefet'' suçundan 10 yıla kadar yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken sanık avukatı ile şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanık Tatlıtuğ'un avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından beraatine hükmetti.