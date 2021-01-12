Kıvanç Tatlıtuğ beraat etti! Sahte fatura kullandı denilmişti vergi davasında karar

Sanık Tatlıtuğ'un avukatı Ahmet Bumin Doğrusöz ise, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından beraatine hükmetti.



