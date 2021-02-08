Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer için ölüm tehditleri devam ediyor dehşet verici sözler

Bir süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in huzuru kaçtı. Dizer'e takıntılı olan Sinan Altıntaş adındaki şahıs, sürekli olarak çifte tehdit mesajları atıyor. Tatlıtuğ çifti, bu sapkın kişi için harekete geçip savcılığa başvurdu fakat etkili olmadı.