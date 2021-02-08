Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer için ölüm tehditleri devam ediyor dehşet verici sözler
Başak Dizer ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un başı beladan kurtulmadı. Sinan Altıntaş, ölüm tehditlerine devam edince Tatlıtuğ, yeniden harekete geçti.
Bir süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in huzuru kaçtı. Dizer'e takıntılı olan Sinan Altıntaş adındaki şahıs, sürekli olarak çifte tehdit mesajları atıyor. Tatlıtuğ çifti, bu sapkın kişi için harekete geçip savcılığa başvurdu fakat etkili olmadı.
Sinan Altıntaş hakkında açılan ceza davası devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yeniden mahkemeye başvurdu.
9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Altıntaş'ın tedbir süresi devam ederken, karara aykırı davranıp kendilerini tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden çift, mahkemeden 'zorlama hapsi' talebinde bulundu.
Ancak mahkeme, mesajların Altıntaş tarafından gönderildiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle çiftin talebini reddetti.