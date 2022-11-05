Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden kötü haber! İkinci kez vurdu
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2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, altı ay önce oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan ikiliden haber geldi. Daha önce covid geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çiftinin bir kez daha koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den üzen haber geldi. Şu sıralar Bodrum'da yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti koronavirüse yakalandı.
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Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı.
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Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi.
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