Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer bebeğinin cinsiyeti ne erkek mi kız mı Tv8 2. Sayfa açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik haberlerinin yayılmasından bu yana en merak edilen detay "Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeğinin cinsiyeti ne erkek mi kız mı' sorusu oldu. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu duyuruldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu olacak!
'Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor' haberleri sosyal medyayı salladı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu ve ünlü oyuncunun baba olacağı haberi magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Çok geçmeden Başak Dizer- Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden iddialara yönelik doğrulama geldi. Ünlü çift müjdeli haberin doğru olduğunu duyurdu. Hamilelik haberi yayılır yayılmaz ünlü çiftin sevenleri ve takipçilerinin en merak ettiği konu 'bebeğin cinsiyeti' oldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bebek haberlerinde Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığı konuşurken, Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in erkek bebek bekledikleri duyuruldu.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ babalık heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu, çiftin bebek beklediği haberi sosyal medyayı salladı.
İnternette yayın yapan magazin haber sayfalarına düşen kulis haberin yayılmasıyla ünlü çiftin takipçileri, hayranları ve sevenleri peş peşe yorumlarla sevinçlerini dile getirdi.
Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı.