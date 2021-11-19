Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer bebeğinin cinsiyeti ne erkek mi kız mı Tv8 2. Sayfa açıkladı

'Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor' haberleri sosyal medyayı salladı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu ve ünlü oyuncunun baba olacağı haberi magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Çok geçmeden Başak Dizer- Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden iddialara yönelik doğrulama geldi. Ünlü çift müjdeli haberin doğru olduğunu duyurdu. Hamilelik haberi yayılır yayılmaz ünlü çiftin sevenleri ve takipçilerinin en merak ettiği konu 'bebeğin cinsiyeti' oldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bebek haberlerinde Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığı konuşurken, Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in erkek bebek bekledikleri duyuruldu.