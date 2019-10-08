Kıvanç Tatlıtuğ ABD'de kapı kapı dolaşacak! Yeni işi bakın ne oldu
Son olarak Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde başrolü üstlenen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başar Dizer ile gideceği Amerika'da yeni bir işe girişecek.
6 ay ABD'de kalacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak. Ülkenin tanıtımını yapacak olan Tatlıtuğ, bir yandan da para kazanacak.
Orlando'da yaşayan ağabeyi Tugay Tatlıtuğ ile ortak çalışacak olan ünlü oyuncu, buradaki 10 iş kadını hayranı tarafından kurulan 'Kıvanç Tatlıtuğ North America' derneği desteğini arkasına almış bile.
Karşılama töreni de yapılacak: Ayrıca Takvim'in paylaştığı bir diğer bilgiye göre de Kıvanç Tatlıtuğ'u, North America'nın kurucularından ABD'li emlakçı Helen Jacquith ve kızı karşılayacak.
Peki Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?
Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.