Kıvanç Tatlıtuğ 50 yıllık gözlüğünü bakın ne için bağışladı 25 bin liraya satıldı
Kıvanç Tatlıtuğ’un 50 yıllık güneş gözlüğü sokak hayvanları için düzenlenen müzayedede satıldı. Gözlüğü, açık artırmada 25 bin TL teklif veren Buket Mutlu Fidan aldı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 1970 model özel üretim el işçiliği güneş gözlüğünü Göktürk Hayvansevenler Derneğine bağışladı.
Kıvanç Tatlıtuğ’un 50 yıllık özel üretim gözlüğü sokak hayvanları için düzenlenen bir müzayedede açık artırmaya çıkartıldı. Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen müzayedede gözlüğün yanı sıra pek çok antika ve değerli mücevher de satışa sunuldu.
“Geliri tamamen sokak hayvanları için harcanacak”
Müzayedeyi yöneten Uğur Batur, “Bugün sokak hayvanları için buradayız. Kıvanç Bey’in bağışladığı bir gözlük satılacak ve geliri tamamen sokak hayvanları için harcanacak. Çoğunlukla mücevher, Kıvanç Bey’in bağışladığı gözlük ile birtakım antika eserler satışa sunulacak.
Kendisi bunu bize bağışladı ve bunun gelirinin tamamı sokak hayvanları için harcanacak. 10 bin TL’den başlayacağız ama şu an çok yoğun bir talep var” dedi.