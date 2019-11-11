Kıvanç Ermiş nereli kimdir? Masterchef Suna bir kaşık suda boğacak

Kıvanç Ermiş kimdir nereli?

Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Masterchef'e katıldığında kendisi hakkında verdiği bilgiler arasında 'nereli' olduğuna dair veri yer almıyor. Aynı şekilde Acunn.com sitesinde de bu konuda bilgi bulunmuyor. Instagram takipçileri de bunu merak edip 'nerelisin' diye sormuş. Ancak Kıvanç o soruları da yanıtsız bırakmış. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.