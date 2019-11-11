Kıvanç Ermiş nereli kimdir? Masterchef Suna bir kaşık suda boğacak
Masterchef Kıvanç Ermiş sonradan dahil olduğu yarışmada tüm ekibin gıcık olduğu kişi olmayı başardı. Peki Kıvanç Ermiş kimdir aslen nereli?
MasterChef yarışmasının yeni ve iddialı isimlerinden birisi olan Kıvanç Ermiş, kendisine güveni ve yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Somer Şef'in hayalindeki isim olan Kıvanç Ermiş, yarışmanın araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında? İşte, ünlü isimlerin aşçılığını da yapan MasterChef Kıvanç Ermiş hakkında bazı bilgiler
MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya en son katılan isim oldu. Ekipten Suna ile takışan Kıvanç Ermiş, zaman zaman üslubuyla diğer yarışmacıların da sinirini hoplatıyor. Private aşçı ya da diğer bir ifade ile özel aşçılık yapan Kıvanç Ermiş, katıldığı an itibariyle yarışmada tansiyonu yükselten isim oldu.
Kıvanç Ermiş kimdir nereli?
Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Masterchef'e katıldığında kendisi hakkında verdiği bilgiler arasında 'nereli' olduğuna dair veri yer almıyor. Aynı şekilde Acunn.com sitesinde de bu konuda bilgi bulunmuyor. Instagram takipçileri de bunu merak edip 'nerelisin' diye sormuş. Ancak Kıvanç o soruları da yanıtsız bırakmış. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.
Somer Şef'in yarışmaya katılmadan önce, "Benim iki senedir Masterchef'te bir hayalim var. Kendimden daha kalıplı biriyle çalışmak. O yüzden evet diyorum." sözleriyle ön plana çıkmıştı.