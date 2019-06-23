Kitabı ben yazmadım diyen Şeyma Subaşı kitabın bazı sayfalarını paylaştı
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kitap çıkaran Şeyma Subaşı, kitabından bazı sayfaları paylaştı.
Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde ayrılmanın ardından kitap çıkaracağını söyleyen Şeyma Subaşı'nın ''Sadece Şeyma'' adlı kitabı raflarda yerini aldı. Subaşı, kitabını okuyanlar bazı olumsuz eleştiriler yapınca Subaşı, kitabı kendisinin yazmadığını yazdırdığını itiraf etmişti.
İşte o kitaptan bazı sayfalar...
Acun Ilıcalı’dan bahsedilmeyen kitabın ilk sayfasında “Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkese selam olsun” yazısı yer alırken, ikinci sayfasında “Acımadı ki” ifadesi bulunuyor.
Kitabın ön satışı için yayımlanan metin şöyle:
“Hatırladığım ilk anı neydi?
Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.
Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra.
Ve anneannemin masallarını.
İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına…
hepinizin bildiği gibi…
ve şimdi yine pembe bulutlar…
hepimizin yaşadığı gibi…
Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım.
Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.
Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı…”
Çoğunuz hatırlamaz, ben çocukken "Dokun Bana" diye bir yarışma vardı, bir arabaya en uzun süre elini çekmeden dokunan kazanıyordu. Belki kimin sunduğunu hatırlayan çıkar. Hatta 8-9 yaşlardayken bu oyunu oynadığım arkadaşlarımın da hemen gözünün önüne gelmiştir eminim. Hep ben kazanırdım o oyunu...Kazananın hediyesi bademli beyaz dondurmaydı.
"O kadar çok şey öğrendim o kadar ders aldık ki hayattan. Kimseye bağlanmamak, sadece kendi mutluluğuna odaklı yaşamak eng üzeli, tabii yapabilene...Ben yapamadım ama doğrunun ne olduğunu bildiğimden, bunu zamanı geldiğinde yapabileceğime eminim artık. "