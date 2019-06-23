Kitabı ben yazmadım diyen Şeyma Subaşı kitabın bazı sayfalarını paylaştı

Acun Ilıcalı’dan bahsedilmeyen kitabın ilk sayfasında “Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkese selam olsun” yazısı yer alırken, ikinci sayfasında “Acımadı ki” ifadesi bulunuyor.



Kitabın ön satışı için yayımlanan metin şöyle:

“Hatırladığım ilk anı neydi?

Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.

Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra.

Ve anneannemin masallarını.

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına…

hepinizin bildiği gibi…

ve şimdi yine pembe bulutlar…

hepimizin yaşadığı gibi…

Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım.

Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.

Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı…”