Kısmetse Olur'un Ceyda'sı değişimi ile herkesi kendine hayran bıraktı! O eski halinden eser yok

Damat adaylarından Adnan Kızıltaş ile yaşadığı aşkla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırıcı, yeni bir hayat kurdu. Kızıltaş ve diğer gelin adayları ile yaşadığı polemiklerle de adından söz ettiren Ceyda Kırıcı, şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu.