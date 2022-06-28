Kısmetse Olur'un Ceyda'sı değişimi ile herkesi kendine hayran bıraktı! O eski halinden eser yok
Bir zamanlar katıldığı Kısmetse Olur programında gelin adayları ile yaşadığı polemikler ve aşkıyla tanınan Ceyda Kırıcı'nın son hali herkesi şok etti. Şimdilerde evli ve çocuklu olan Ceyda Kırıcı güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.
Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı; 7 damat adayı ve 7 gelin adayının flört etmek için bir evde toplandığı yarışma programı Kısmetse Olur bir döneme damga vurmuştu.
Program final yapmasına rağmen günümüzde bile gündeme geliyor. Yarışma programında dikkat çeken isimlerden Ceyda Kırıcı ise son dönemlerde değişimi ile gündemde.
Damat adaylarından Adnan Kızıltaş ile yaşadığı aşkla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırıcı, yeni bir hayat kurdu. Kızıltaş ve diğer gelin adayları ile yaşadığı polemiklerle de adından söz ettiren Ceyda Kırıcı, şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu.
Kısmetse Olur programında aradığı aşkı bulamayan Ceyda Kırıcı Esra Erol'un programında aradığı aşkı bulmuştu.