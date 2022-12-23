Kısmetse Olur'un Cansel'i sınırları zorluyor! Noel Anne oldu, sosyal medya yıkıldı!
Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran yarışma programı Kısmetse Olur'da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'den ayrılarak Amerika'ya yerleşen Çördük son olarak "Noel Anne" kostümüyle kamera karşına geçti. Yeni yıla sayılı günler kala Çördük'ün yataktan paylaştığı video sosyal medyayı salladı.
5 yıl aradan sonra tekrar başlayan 'Kısmetse Olur Akın Gücü' adıyla Youtube'da geri dönen fenomen programın eski yarışmacıları gündemden düşmemeye devam ediyor.
Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran Kısmetse Olur programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük değişimiyle sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılarak Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.
Sosyal medyada sık sık erotik pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel geceliğini giyip yatağa uzanmış ve peluş ayı ile verdiği pozlar adeta olay olmuştu.