Kısmetse Olur'un Cansel'i estetikle bambaşka biri oldu! Görenler Bahar Candan sandı
Kısmetse Olur evlilik programının gelin adayı olarak bilinen Cansel Çördük son haliyle tanınmadı. Amerikaya taşınan Cansel yüzüne birçok estetik ameliyatı yaptırdı. Tarzında da değişiklik yapan fenomen gelin adayının hayranları "Ne yaptın kendine" dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde olaylı ilişkiler ve tartışmalarıyla gündemlerden düşmeyen evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran fenomen gelin adayı Cansel estetikle bambaşka biri oldu. Uzun süredir Amerika'da yaşayan ünlü ismin son hali, sosyal medyada gündem oldu.
Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D'de uzun yıllar yayınlanan Kısmetse Olu yarışmasında ünlenen isimlerden biri de Cansel Çördük'tü.
Eser West ile yarışmada sevgili olan ve bir dönem Arda Turan ile mesajları ortaya çıkan Cansel Çördük uzun süredir yurt dışında yaşıyor.
Hem modellik hem de şarkıcılık yapan Cansel Çördük değişimiyle ve erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir yurt dışında olan Kısmetse Olur Cansel son olarak saç rengini değiştirdi.